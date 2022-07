Berlusconi punta al Senato: il programma di 8 punti

Berlusconi ha incontrato Meloni, la sua intenzione è candidarsi al Senato: "Abbiamo un programma in 8 punti".

Silvio Berlusconi ha deciso di candidarsi al Senato. L’ex presidente del Consiglio ha parlato del suo programma in otto punti. Tra questi si prevede una riduzione di tasse e di burocrazia e più sicurezza per i giovani. SkyTg24 informa dell’incontro tra Berlusconi e Giorgia Meloni.

Sembra che i due abbiano deciso di lavorare, in collaborazione con Matteo Salvini, sulla convocazione di un vertice del centrodestra previsto (probabilmente) i primi giorni della settimana prossima, per lavorare sui nodi politici dopo lo scioglimento delle camere e in vista delle prossime elezioni. Antonio Tajani ha parlato dello stato d’animo di Berlusconi per il futuro prossimo. Il numero 2 di Forza Italia ha dichiarato nel corso di un’intervista ai giornalisti: “”Sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato.

Lui si esalta in campagna elettorale”.

Berlusconi al Senato? Il leader di FI si prepara alle elezioni

Silvio Berlusconi ha parlato del suo programma nel corso di un’intervista al Tg5, spiegando che proprio in questi giorni stava ultimando il programma di Forza Italia e del centrodestra in occasione delle elezioni del 2023. Il programma in questione dovrà essere depositato al Viminale entro il prossimo 12 agosto.

Il programma dovrebbe alleviare le “sofferenze degli italiani”

Silvio Berlusconi ha precisato: “Il nostro è un programma semplice, sono 8 punti fondamentali per far ripartire l’Italia e per alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani”. Esso consisterà, a detta dell’ex premier in: meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza per gli anziani e i giovani, ambiente e politica estera.