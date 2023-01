Berrettini e Satta, i due hanno passato la notte insieme: l'indiscrezione

La showgirl sarda Melissa Satta e il tennista romano Matteo Berrettini sono diventati ufficialmente una coppia? I vip non hanno mai dato una conferma diretta, ma hanno iniziato ad uscire allo scoperto.

Vip, Berrettini e Satta passano la notte insieme: sono una coppia?

Il primo a dare l’inidiscrezione è stato ancora una volta il settimanale ‘Chi‘, i cui fotografi avevano paparazzato Melissa Satta e Matteo Berrettini mentre camminavano fianco a fianco per le vie di Milano. Una semplice uscita in amicizia o l’inizio di una frequentazione? L’episodio non è rimasto isolato, solo qualche giorno più tardi, infatti, i due sono stati visti insieme al Forum di Assago per vedere una partita di basket dell’Olimpia.

L’ultima indiscrezione, però, è anche la più piccante. Matteo avrebbe passato la notte con Melissa a casa dell’ex velina. A testimoniarlo ci sarebbero nuove foto in cui si vede il tennista entrare negli appartamenti della Satta, per poi non uscirne sino al mattino successivo.

Le ultime relazioni dei due

Della vita privata di Matteo Berrettini non si conosce molto. Il tennista romano è da sempre particolarmente riservato e di lui si conosce solo il fidanzamento con la collega 29enne Ajla Tomljanovic.

Della Satta, invece, sappiamo di più a partire dal lungo periodo insieme al calciatore Kevin Prince Boateng con cui ha avuto anche un figlio, fino all’ultima relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti.