Biagio D’Anelli: “Miriana mi ha mentito, ha dato il suo numero a Nicola Pisu”

Biagio D’Anelli è tornato a scagliarsi contro Miriana Trevisan che, a suo dire, gli avrebbe mentito.

Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan

Dopo la fine del GF Vip 6 la liaison tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è naufragata in meno di un batter di ciglia e, da settimane, i due continuano a dirsene di tutti i colori.

Nelle ultime ore Biagio ha accusato pubblicamente la showgirl di avergli mentito: si dà il caso infatti che – per ammissione dello stesso Nicola Pisu – Biagio ha scoperto che avrebbe dato il suo numero al figlio di Patrizia Mirigliani.

“Sì dico che lei ha mentito. Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino. Non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola.

Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana”, ha tuonato Biagio.

Miriana Trevisan contro Biagio D’Anelli

Miriana replicherà alle accuse di D’Anelli? Anche la showgirl nelle ultime settimane ha espresso critiche infuocate nei suoi confronti e sembra che tra i due la pace sia ormai un miraggio.

“Mi chiama dopo un’oretta, molto freddo, e mi dice: “Non ti devi giustificare, non ti preoccupare”.

La mattina dopo ancora lo vedo a Mattino 5 che dice altre cose su di noi. Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita, che nel giro di 24ore mi fa un volta faccia senza chiamarmi prima. Per me chiuso, non ne voglio parlare, Mi sento tradita”, ha dichiarato Miriana dopo il suo ultimo incontro con Biagio.