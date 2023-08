Bianca Balti, dopo 7 anni di distanza, è tornata a vivere con la figlia 16enne Matilde. I fan l’hanno subito sommersa di domande, una su tutte: la ragazzina è rifatta? La mamma ha rotto il silenzio.

Bianca Balti: la figlia Matilde è rifatta?

Da qualche tempo, Bianca Balti è tornata a vivere con la figlia Matilde. La ragazza è nata 16 anni fa dalla relazione con il fotografo Christian Lucidi e oggi è una piccola donna. Gli ultimi 7 anni ha vissuto con il padre a causa delle dipendenze dalle droghe della mamma, ma adesso quel brutto periodo è solo un lontano ricordo. La modella originaria di Lodi, 39 candeline all’attivo, non vedeva l’ora di tornare a condividere ogni attimo libero con la pargola, ma non immaginava di dover far fronte anche alle critiche social. In molti, nelle ultime ore, le hanno chiesto se Matilde fosse già rifatta e lei ha vuotato il sacco.

Le parole di Bianca Balti

“Dopo 7 anni trascorsi a Parigi con il papà si è trasferita da me a Los Angeles“, ha dichiarato Bianca sui social. Poco dopo, un fan le ha chiesto: “Come hai vissuto che tua figlia Matilde abbia fatto dei ritocchini?“. La Balti, senza giri di parole, ha replicato:

“Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi? Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione”.

Matilde non è rifatta, ma i fan hanno parecchi dubbi

Secondo Bianca, sua figlia Matilde non è rifatta. I fan, però, non credono alle sue parole. In effetti, dando uno sguardo alla bacheca social della 16enne, è difficile credere che non abbia ceduto a nessun trattamento estetico, specialmente alle labbra.