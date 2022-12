Bianca Balti: le prime parole dopo l'intervento al seno

Bianca Balti ha rotto il silenzio dopo la doppia mastectomia da lei subita nelle scorse ore.

Bianca Balti: l’intervento al seno

Nei giorni scorsi Bianca Balti ha confessato di aver deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia perché sarebbe stata geneticamente predisposta a sviluppare il cancro al seno. La modella nelle scorse ore è stata operata e a seguire ha pubblicato un messaggio per tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni:

“L’operazione è andata bene, avevo dolori quando mi sono svegliata e mi hanno dato dei medicinali.

Sono in camera, è andato tutto bene. Sono molto felice. Sono un po’ stanca ma sto bene. Ho fame, non mi danno niente da mangiare. Mi mangerei un hamburger”. La modella nei giorni scorsi aveva raccontato come avesse spiegato a sua figlia Mia la sua decisione si sottoporsi all’operazione e non aveva nascosto ai fan di essere terrorizzata. A causa dell’intevento, nei mesi scorsi, Bianca Balti ha deciso di far congelare i suoi ovociti ed era stata costretta a una menopausa forzata.

Lei stessa aveva però affermato di essersi decisa a compiere questo atto di coraggio per preservare la sua vita e la sua salute.

“Mi sento orgogliosa, impaziente nell’attendere la data, ma sono fragile e spaventata. Terrorizzata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino a oggi la mia femminilità. Ora che non posso tirarmi più indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi per sentirmi dire quanto sono coraggiosa”, ha ammesso la modella, che ha subito ricevuto i messaggi d’affetto e di solidarietà da parte dei fan.