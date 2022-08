Bianca Balti: “Rischio un tumore, mi rimuoveranno tube e ovaie”

Bianca Balti rischia un tumore, motivo per cui si sottoporrà ad un intervento di rimozione delle tube e delle ovaie.

Bianca Balti sarà presto sottoposta ad un delicato interevento, nel corso del quale le rimuoveranno tube e ovaie. La modella ha preso questa decisione dopo aver effettuato un controllo sui probabili rischi di sviluppare un tumore.

Bianca Balti rischia un tumore: la sua decisione

Tutti, chi più e chi meno, rischiano di sviluppare un tumore. Certo, quando si parla di cancro è molto importante prendere in considerazione la familiarità, ma esiste un esame che consente di sapere in anticipo se si è a rischio di sviluppare la malattia o meno. E’ proprio a questa analisi che si è sottoposta Bianca Balti. La modella ha raccontato:

“Questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto”.

Il racconto di Bianca Balti

Bianca ha proseguito:

“Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio. Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere”.

Il prossimo autunno, la Balti si sottoporrà a questa delicata operazione. Ha trovato la forza e il coraggio di farlo anche grazie alla testimonianza di donne che hanno vissuto la sua stessa indecisione.

Bianca non esclude il terzo figlio

In vista dell’intervento per escludere il tumore, Bianca ha preso un’altra decisione molto importante. La modella è già mamma di due figli e non ha altri pargoli in programma. Nonostante tutto, non se la sente di negarsi del tutto la possibilità di vivere una terza gravidanza. Ha raccontato:

“L’idea di andare in menopausa a 38 anni non è allettante. Perciò lo volevo fare assicurandomi di non aver alcun rimpianto in futuro. (…) La mia speranza è di riuscire a congelare 5 ovociti che, insieme agli altri 5 che avevo congelato l’anno scorso, mi darebbero una buona chance di successo di gravidanza in futuro”.

La Balti, quindi, ha scelto di congelare i suoi ovociti, in modo da avere la possibilità di diventare mamma per la terza volta.