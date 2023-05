Bianca Guaccero, la replica sul seno piccolo: "Ecco cosa dovete dire al signor Gianni"

Si sa, un commento negativo sul proprio fisico difficilmente fa piacere, specie nella società di oggi dove la parola “bodyshaming” è diventata d’uso comune. Anche commenti come questi nascosti dietro alla tastiera di un cellulare o del computer sono diventati all’ordine del giorno. Bianca Guaccero che nelle scorse ore era stata presa di mira da un hater per via delle dimensioni del suo seno, ha risposto a tono attraverso una storia su Instagram. La replica è stata quanto mai diretta e schietta.

Bianca Guaccero, la replica sul seno piccolo

Tutto ha avuto iniziato quando Bianca Guaccero ha pubblicato su Instagram uno scatto al’aperto: i capelli sono raccolti, e indossa una canottiera dalla tonalità ocra. Il taglio della foto arriva poco sopra il seno ed è a quel punto che un hater, la cui identità è stata accuratamente pixellata, ha scritto un messaggio: “Ma le tette le hai dimenticate a casa?”, è la domanda fatta da quest’ultimo.

“Mai avuto il seno”

La risposta da parte di Bianca Guaccero non si è fatta certo attendere. Con un tono a tratti sarcastico, la conduttrice ha evidenziato non solo “di aver dimenticato a casa il seno”, ma nemmeno di averlo mai avuto: “Volete dire al ‘signor’ Gianni che non le ho mai avute?”, è stata la sua domanda messa in evidenza.