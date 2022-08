Bianca Guaccero torna in tv: “Presto mi rivedrete”

Bianca Guaccero ha svelato via social che presto tornerà di nuovo in tv. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo il suo addio a Detto Fatto Bianca Guaccero ha svelato che presto tornerà a lavoro nel piccolo schermo.

Bianca Guaccero: il ritorno in tv

Bianca Guaccero ha trascorso le vacanze estive in Trentino Alto Adige insieme alla figlia Alice e, con grande gioia dei fan, ha svelato che presto tornerà al suo lavoro, ma al momento non è dato sapere né quando né in quale programma.

“Quando mi rivedrete in tv? Presto! Ve lo prometto”, ha annunciato la showgirl e conduttrice attraverso i suoi canali social.

Dopo il doloroso addio a Detto Fatto la conduttrice si è occupata di sua figlia e ha trascorso più tempo tra i suoi affetti e i suoi impegni familiari.

L’addio a Detto Fatto

Bianca Guaccero non ha nascosto la sua commozione nel dover dire addio alla squadra di Detto Fatto e in tanti non vedono l’ora di sapere se e quando la conduttrice tornerà in tv.

“Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”, aveva dichiarato tra le lacrime prima di annunciare la chiusura del programma tv che, per anni, l’ha portata nella casa degli italiani.