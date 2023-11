Biden prima dell’incontro con Xi: “Cina ha problemi reali”

Il presidente Biden, poco prima dell’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ha dichiarato che la Cina ha “problemi reali”.

Joe Biden, a San Francisco, in occasione di una raccolta fondi per la sua campagna di rielezione, a poche ore dall’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, ha dichiarato che la Cina “ha problemi reali“. “Il Presidente Xi è un altro esempio di come il ristabilimento della leadership americana nel mondo stia prendendo forma. Hanno problemi reali, gente” sono state le parole del presidente americano, che non ha specificato a cosa si riferisse esattamente. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui la ripresa della Cina dopo la pandemia sembra essere rallentata. A giugno, in occasione di un evento simile, il leader americano aveva definito Xi “dittatore“.

I dati dell’economia cinese

Intanto, sono emersi alcuni dati sull’economia cinese, come riportato da Sky Tg24. Le vendite immobiliari in Cina sono calate del 6,8% su base annua nei primi 10 mesi del 2023, a fronte della frenata del 7,5% di gennaio-settembre. L’attività economica cinese risulta contrastata a ottobre, caratterizzata dalla ripresa della spesa dei consumatori e della produzione industriale, a fronte di una crescita degli investimenti appesantita dalla crisi immobiliare in corso. Le vendite al dettaglio, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, sono salite del 7,6% su base annua contro il 7% stimato dagli analisti, mentre la produzione industriale è aumentata del 4,6%, più del 4,4% di consenso. Il tasso di disoccupazione urbana, inoltre, è risultato invariato al 5%.