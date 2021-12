Biella, va all’esame teorico della patente guidando l’auto: denunciata

Va all'esame teorico della patente guidando: è accaduto a Biella dove la donna è stata denunciata per violazione del codice stradale.

Una donna di 40 anni di origini nigeriane, ma residente in Italia, è stata denunciata per violazione del codice stradale a Biella, dove la stessa si era recata a fare l’esame teorico della patente guidando la propria auto.

La vicenda, al limite del grottesco, ha fattto scattare nei confronti della donna le sanzioni amministrative previste dal codice della strada ed ha naturalmente inciso anche sul suo percorso per prendere la licenza di guida.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati gli agenti della polizia stradale che hanno visto arrivare la donna negli uffici della Motorizzazione guidando l’auto. La stessa avrebbe parcheggiato proprio di fronte l’entrata, per poi accodarsi con le persone che dovevano sostenere l’esame teorico necessario per la patente.

Al termine del test la donna è stata identificata dalle forze dell’ordine e, come detto, a suo carico sono scattate sia la denuncia che le sanzioni di natura amministrativa previste dalla legge.