Big Show, Pamela sveglia dal coma “grazie” al canto: sorpresa bellissima

Nel corso della prima puntata di Big Show si è assistito ad una bellissima sorpresa a Pamela. Ecco cosa è successo.

Venerdì 8 aprile 2022 ha debuttato, in prima serata su Canale 5, Big Show, il nuovo programma con al timone Enrico Papi. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad una bellissima sorpresa a Pamela.

Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi

Enrico Papi, così come dichiarato nel corso di un’intervista all’Ansa, si è cimentato con Big Show “in un genere e in un ruolo che non ho mai fatto in tv: il pubblico mi vedrà in una veste diversa, che mette in risalto il mio carattere. Non sarò il solito giullare, ma emergerà la mia parte più sensibile, quella che non ho mostrato in tanti anni di tv”.

Big Show, sorpresa a Pamela

Nel corso della prima puntata di Big Show si è assistito ad una sorpresa a Pamela. Prima del suo ingresso dietro le quinte per sostenere un finto provino, i genitori di Pamela hanno raccontato:

“Un giorno riceviamo la telefonata che non avremmo mai voluto ricevere. Ci dicono che Pamela è caduta, che era in ambulanza e che dovevamo precipitarci all’ospedale perché era in coma”. Per poi aggiungere: “Ci dissero che non sarebbe mai tornata come prima e che i danni dell’incidente erano irreversibili.

Ci dissero che probabilmente non ce l’avrebbe mai fatta. Invece oggi Pamela è perfetta”.

Ad aiutare la ragazza a superare quel difficile periodo la musica. Ebbene, proprio nel corso della prima puntata di Big Show, Pamela ha cantato Torna a casa dei Maneskin, mentre sul palco è stata raggiunta da fisioterapisti, la sua famiglia e il fidanzato.