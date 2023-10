Bill Gates ha comprato il Castello di Portofino per farne un hotel

Bill Gates ha acquistato Villa San Giorgio a Portofino per una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro: l’obiettivo è farne un hotel di lusso.

Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, attraverso la società Four Seasons, ha acquistato Villa San Giorgio, nota come il Castello di Portofino. L’immobile, di 1200 mq, oggi è diviso in 12 piccoli appartamenti con accesso alla spiaggia privata.

Le voci su una possibile vendita circolavano ormai da qualche giorno, e infatti è arrivata l’ufficialità: il magnate statunitense ha acquistato l’immobile per una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Villa San Giorgio a Portofino diventerà un hotel?

Secondo diverse indiscrezioni, l’obiettivo di Bill Gates sarebbe quello di trasformare la villa in un hotel di lusso. Tuttavia, l’immobile è a uso «abitativo residenziale», e per modificarne la destinazione servirà il via libera del Comune e dell’ente Parco di Portofino. E su questo il sindaco, Matteo Viacava, ha chiarito: