Bimba di due anni uccisa dalle complicazioni dell'influenza

Il dolore immenso della comunità di Sannicola per la scomparsa di una bimba di soltanto due anni uccisa dalle complicazioni dell'influenza

Tragedia in Salento, dove una bimba di due anni è stata uccisa dalle complicazioni dell’influenza, da quanto si apprende la piccola viveva in una frazione di Gallipoli, a Sannicola.

I media territoriali spiegano che la bambina è deceduta “a causa delle complicazioni dovute all’influenza”. La morte della bambina si è verificata presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, la bimba era stata ricoverata tra Natale e Santo Stefano.

Bimba uccisa dalle complicazioni dell’influenza

In un primo momento i genitori l’avevano condotta presso il nosocomio cittadino, a Gallipoli, al pronto soccorso del quale la piccola paziente era arrivata con una severa gastroenterite.

Di lì a poco poi e sulla scorta di ulteriori accertamenti clinici sulla bambina si era deciso per il trasferimento al reparto di Pediatria dell’ospedale di Lecce per ulteriori accertamenti.

L’aggravamento e la diagnosi: “Encefalomielite”

Le condizioni della bambina erano in peggioramento e da una risonanza magnetica è risultata una “Encefalomielite, come diretta conseguenza del virus influenzale (H1N1) che ha portato alla morte della piccola”. Il sindaco di Sannicola Cosimo Piccione si è fatto interprete del dolore immenso della comunità ed ha dichiarato: “Siamo sotto shock, una tragedia simile non potevamo minimamente aspettarcela.

Siamo vicini al dolore della famiglia della piccola”.