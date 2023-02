Terribile incidente mortale in Germania, nella regione della Ruhr.

Un treno merci ha investito due bambini a Recklighausen. Uno è morto e l’altro è grave.

Bimbi travolti da un treno merci: uno morto, l’altro è grave

Un terribile incidente mortale si è verificato su una linea ferroviaria in Germania, nella regione della Ruhr, dove un treno merci ha investito due bambini a Recklinghausen. Uno dei due bambini, di 10 anni, è morto sul colpo.

L’altro, di 9 anni, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I vigili del fuoco stanno esaminando l’area con un drone con termocamera per cercare di capire se ci siano altre vittime. Secondo le prime informazioni, sembrava che un gruppo di persone fosse stato travolto e trascinato dal convoglio per diverse centinaia di metri.

La dinamica è ancora da chiarire

La dinamica dell’incidente per il momento non è ancora chiara.

La polizia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, spiegando che c’era la possibilità che non tutti i parenti delle vittime fossero stati informati. L’intera area dove è avvenuto l’incidente è stata transennata. Sul luogo dell’incidente si è recato anche il ministro dell’Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul. “Un incidente orribile. È un grande dramma quando succede qualcosa del genere ai bambini” ha dichiarato.