Un bambino di 18 mesi è morto lunedì 11 settembre a Portogruaro. Il piccolo, Bilal Kurtesi, è stato trovato agonizzante in strada, con un ematoma alla testa, a Mazzolada di Portogruaro, più precisamente in via Loredan. I genitori lo hanno portato in ospedale in fin di vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’ipotesi è che il piccolo possa essere sfuggito al controllo della madre e sia finito in strada, dove sarebbe stato investito, ma la dinamica è ancora da accertare. Sono state escluse ipotesi di maltrattamenti. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro.

Portogruaro, bimbo agonizzante in strada: la dinamica è da chiarire

L’allarme è stato lanciato dalla mamma del bambino che, non vedendolo, si è preoccupata. Il piccolo è stato trovato in strada intorno alle 18.35, agonizzante. La madre lo ha preso in braccio e ha chiesto aiuto ai parenti. La famiglia è partita con l’auto verso l’ospedale, invece di chiamare il 118. Sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell’ordine per l’auto che correva a forte velocità mentre da un finestrino veniva sventolata una maglia bianca. I sanitari hanno provato a rianimare il bambino, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I primi accertamenti hanno escluso l’omicidio e l’ipotesi è che il piccolo sia stato investito. Non ci sarebbero testimoni dell’incidente e i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sui veicoli che hanno transitato sulla strada. Disposta l’autopsia sul corpo del piccolo.