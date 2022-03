Bimbo di 4 anni soffocato da un wurstel, stava pranzando con suo padre

Terribile tragedia ad Edolo, in provincia di Brescia, dove un bimbo di 4 anni è morto soffocato da un pezzo di wurstel mentre pranzava con suo padre

Una terribile tragedia si è consumata ad Edolo, in provincia di Brescia, dove un bimbo di soli 4 anni è morto soffocato da un wurstel mentre stava pranzando con suo padre. Secondo quanto riportato dai media territoriali il piccolo è morto dopo aver ingerito un pezzo del salume poi estratto, ma era troppo tardi.

Il bambino infatti pare fosse intento a consumare il pranzo con suo padre quando, all’improvviso, un grosso boccone di wurstel ingerito gli ha letteralmente fermato la respirazione.

Bimbo soffocato da un wurstel, la corsa in auto

Il genitore non ha perso tempo ed ha caricato suo figlio sull’auto, portandolo in una folle corsa fino all’ospedale più vicino. Purtroppo quelle tempestività si è rivelata inutile, perché nel tragitto da casa al nosocomio si è consumata la tragedia.

Il bambino infatti è rimasto per troppo tempo senza ossigeno e quando i sanitari sono celermente riusciti ad estrarre il boccone per il piccolo non c’era più nulla da fare.

Le manovre di rianimazione e il tragico epilogo

Sono scattate manovre di rianimazione durate oltre 10 minuti ma il bambino era purtroppo già deceduto per anossia prolungata. Sempre secondo i media locali dopo la terribile tragedia e la verbalizzazione di rito dell’accaduto da parte delle forze dell’ordine la magistratura di turno ha immediatamente provveduto a consegnare la salma alla famiglia per le strazianti esequie.