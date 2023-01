Bimbo di 6 anni spara alla maestra in classe: alla base della lite forse un rimprovero

La maestra vittima dello sparo in classe si chiama Abby Zwerner, 30 anni. La giovane lavora presso una scuola elementare in Virginia.

Un bimbo di 6 anni ha sparato alla maestra in classe.

La vittima è Abby Zwerner (30 anni). L’episodio è accaduto lo scorso 6 gennaio presso la Richneck Elementary School di Newport News (Virginia) dove la giovane presta servizio. Tutto sarebbe scaturito da una lite, o meglio, un rimprovero al ragazzino da parte della docente. Come informa Fanpage, Abby risulta essere in via di miglioramento, ma le sue condizioni rimangono critiche. Un caso che ha scioccato gli interi Stati uniti. Una vicenda che sicuramente getta nuovi argomenti di discussione circa il problema delle armi in USA.

Crea sbigottimento il fatto che l’autore dello sparo sia un bambino.

Spara alla maestra in classe: ci sarebbe stata una lite

La polizia ha fatto sapere che le cause dello sparo nella scuola elementare devono essere ancora chiarite. É tuttavia possibile che la spiegazione sia da ricercare in una lite. Si ipotizza che il bambino sia stato rimproverato dalla maestra e avrebbe risposto violentemente. Non si sarebbe trattato di un incidente.

Il capo della polizia: “Porteremo a termine le indagini”

Il piccolo avrebbe sparato un unico colpo e nessuno dei suoi compagni sarebbe rimasto coinvolto. Lo ha confermato durante una conferenza stampa il capo della polizia Steve Drew, che ha precisato: “Porteremo a termine le indagini, ci sono domande che vorremmo ancora porre e alle quali vorremmo rispondere”.