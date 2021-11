Black Friday Amazon 2021: le ultimissime offerte

Il Black Friday Amazon sta per concludersi con le ultime offerte di cui approfittare nei vari settori per portarsi a casa quel prodotto a buon prezzo.

Gli amanti dello shopping hanno ancora un po’ di tempo a disposizione per approfittare delle offerte e promozioni che riserva il Black Friday Amazon di quest’anno. Cerchiamo di verificare quali sono gli sconti e le offerte migliori su cui puntare per la caccia all’ultimo affare di quest’anno e cosa comprare, tra le tante proposte e articoli.

Black Friday Amazon 2021

La data ufficiale del Black Friday di quest’anno è il 26 novembre, il venerdì subito dopo il giorno del Ringraziamento negli USA. Una data che permette al popolo americano e non solo di approfittane per tantissime offerte e sconti sugli articoli di qualsiasi settore. Il Black Friday Amazon è cominciato già da parecchio tempo e sta continuando.

Il Black Friday è cominciato alla mezzanotte del 26 novembre con offerte che continueranno per tutta la giornata.

Per poterne usufruire, i consumatori non devono far altro che registrarsi sul sito di Amazon, cliccare nella sezione Black Friday per approfittare di tutti gli sconti a disposizione in qualsiasi settore: dalla tecnologia all’informatica sino al giardinaggio, ecc.

Le offerte si dividono nelle seguenti categorie: a tempo per cui bisogna affrettarsi per riuscire ad accaparrarsi il prodotto desiderato oppure offerte a tempo limitato che sono a disposizione soltanto per un paio di ore prima che l’articolo vada a ruba.

Nel 2021 l’e-commerce di Amazon ha deciso di fare le cose in grande. Per i suoi consumatori ha pensato di allargare le offerte del Black Friday Amazon con molto anticipo. Prima, l’8 novembre sono cominciati gli Earl Days con diversi sconti per poi proseguire con quella nota a molti come la Black Week che è cominciata il 19 novembre.

Una giornata cominciata il 19 novembre e che proseguirà fino al 26 del corrente mese, che è la data ufficiale del Black Friday Amazon per poi proseguire fino al 29 dello stesso mese, ovvero il lunedì dove il periodo dedicato allo shopping pre-natalizio si concluderà con il Cyber Monday e le offerte riservate al settore dell’informatica e dell’elettronica.

Insomma, gli sconti non terminano, ma conviene sbrigarsi per velocizzare l’acquisto che interessa.

Black Friday Amazon: ultimissime offerte

Per le ultimissime offerte il sito di Amazon propone sconti e offerte a prezzi imperdibili per le esigenze e tasche di tutti. Cliccando sulla foto si visualizzano le singole offerte del Black Friday Amazon. Vediamo gli sconti da non lasciarsi sfuggire.

1)Samsung auricolari Galaxy Buds

Sono auricolari wireless che permettono di ridurre il suono esterno in modo da concentrarsi esclusivamente su quello che si sta facendo o ascoltando. Si può regolare il suono in base ai 4 livelli. Sono dotati di microfono che permette di inviare e catturare la voce. Offrono un suono coinvolgente con un sistema audio ottimale. Si trovano nei colori nero, argento e viola. In vendita con il 35% di sconto.

2)Hisense WFPV8012EM

Una lavatrice a carico frontale da 8 kg con display frontale con ben 15 programmi rapidi e display led. I programmi sono con vapore per capi che siano ben igienizzati e puliti in appena 15 minuti. Ha un cestello a fiocco di neve per un lavaggio delicato di determinati capi. La centrifuga è molto rapida per una asciugatura in pochissimo tempo. In vendita con il 17%.

3)De’Longhi Icona vintage ECOV

Una macchina per il caffè espresso che prepara anche il cappuccino con finiture beige e bordi cromati. Miscela vapore e latte in modo da creare la propria bevanda preferita. Ha un porta filtro per usare sia il caffè in polvere che le cialde. Molto facile da usare grazie ai tre pulsanti di accensione e spegnimento. Nei colori beige, azzurro, nero e verde con il 43% di sconto.

4)Tablet fire 7 schermo da 7 pollici

Un tablet Fire 7 di Amazon nella versione a colori con il quale guardare contenuti da Netflix o Prime Video, giocare ai vari giochi, ma anche controllare i social e verificare le notifiche delle varie applicazioni che si sono installate. Ha lo schermo da 7 pollici con una autonomia fino a 7 ore. Utile per giocare, lavorare o anche leggere. In vendita con il 29%.

5)Fnatic react cuffie da gioco

Sono cuffie da gioco in metallo con un ottimo suono con microfono staccabile. Si adattano a computer e videogiochi quali PS4, PS5, XBOX, XBOX ONE, ecc. Sono cuffie molto grandi, morbide e imbottite con un suono molto preciso. Hanno l’interruttore one touch ed è possibile controllare il volume. Molto resistenti e durevole adatte a varie sessioni di gioco. In vendita con il 53%.