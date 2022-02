Blanco vuota il sacco e parla dell'abbraccio a Mahmood sul palco di Sanremo 2022.

L’abbraccio che Blanco e Mahmood si sono scambiati sul palco del Festival di Sanremo 2022 continua a far discutere. Riccardo Fabbriconi ha rotto il silenzio, spiegando che tra lui e il collega c’è una bellissima amizia, ma anche una grande passione.

Blanco e l’abbraccio a Mahmood a Sanremo

Blanco e Mahmood si stanno godendo il successo di Brividi, brano che ha concesso loro di vincere il Festival di Sanremo 2022. Oltre alla canzone, che sta scalando le classifiche internazionali, i due artisti hanno attirato l’attenzione anche per l’alchimia che hanno dimostrato di avere sul palco dell’Ariston. In massa si sono chiesti se tra loro ci fosse qualcosa in più del semplice sodalizio artistico. Riccardo Fabbriconi, intervistato da Vanity Fair, ha rotto il silenzio, spiegando nel dettaglio il motivo dell’abbraccio dato a Mahmood a Sanremo 2022.

La spiegazione di Blanco

Blanco ha dichiarato:

“Strattonare e ad abbracciare Mahmood sul palco ha conquistato il pubblico? È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompi scatole. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione“.

Tra Blanco e Mahmood, quindi, c’è una bellissimo rapporto amicale che, a suo dire, non esclude una grande passione.

Blanco e Mahmood: tra amicizia e passione

Anche se molti fan vorrebbero vederli insieme come coppia, Blanco e Mahmood difficilmente arriverranno ad amarsi in quel senso.

Si vogliono molto bene, sono amici e sono animati dalla stessa passione: la musica. Tra loro c’è una sintonia ben visibile, dettaglio che unisce tanti altri artisti. Pertanto, bando alle chiacchiere: Blanco e Mahmood non stanno insieme.