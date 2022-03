Blanco e Mahmood costretti a modificare Brividi: “Non rispetta le regole dell’Eurovision”

Blanco e Mahmood saranno costretti a modificare Brividi per partecipare all'Eurovision Song Contest.

Blanco e Mahmood hanno confessato di esser stati costretti a modificare il loro brano di successo, Brividi, perché non rispetterebbe le regole previste per entrare in gara all’Eurovision Song Contest.

Blanco e Mahmood: l’Eurovision Song Contest

Con la vittoria a Sanremo 2022 con il brano Brividi – già diventato un vero e proprio successo in testa alle classifiche – Blanco e Mahmood si sono guadagnati a pieno titolo un posto all’Eurovision Song Contest.

I due vincitori di Sanremo 2022 hanno però confessato che saranno costretti a modificare il brano per ragioni di durata: sarebbe infatti troppo lungo per rientrare in gara, e quindi i due saranno costretti a fare dei tagli.

“C’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire: ‘Ok, l’ultima parte la cantiamo senza base…’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ti chiudono le tende“, ha confessato Mahmood, che ha anche aggiunto che Michele Zocca aka Michelangelo, protagonista con i due sul palco di Sanremo, starebbe facendo l’impossibile per cercare di accorciare il brano:

“Sta cercando di fare l’impossibile.

Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque“.

Blanco e Mahmood: l’amicizia

I due vincitori di Sanremo 2022 hanno un ottimo rapporto d’amicizia e di recente i due hanno confessato alcuni retroscena sul loro legame e sul sogno di realizzare in futuro un intero album insieme.