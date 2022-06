Blanco interrompe il suo tour: “Ho avuto un incidente”

Salta il tour di Blanco: "Ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)", annuncia il cantante.

Sui suoi social Blanco ha informato i fan di essere costretto a interrompere il suo tour. Il motivo? Un incidente per il quale deve stare a riposo. I fan possono però stare tranquilli: il cantante vincitore del Festival di Sanremo sta bene.

Blanco interrompe il suo tour: l’annuncio

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si mostra sul letto d’ospedale, Blanco ha annunciato di aver fatto un incidente. Così ha dovuto spostare alcune date del suo tour.

“Ciao belli. Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene).

La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno. Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno. Spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”, ha scritto.