Il menù dei punti di ristoro di Milano si concentrerà esclusivamente su piatti surgelati e riscaldati al momento con la possibilità di scegliere tra centinaia di specialità.

Bofrost apre due punti ristoro a Milano

Niente paura. Chi si serve del comodo servizio di consegna a domicilio delle specialità surgelate e fresche della Bofrost non subirà alcuna modifica. Non si tratta insomma di uno stravolgimento di un servizio utilizzato da anni da migliaia di famiglie italiane ma di una nuova proposta. Che, nel caso funzionasse, potrebbe essere replicata altrove.

In una città come Milano, dove il caro vita ha toccato vette forse mai raggiunte, potrebbe in effetti rappresentare un’alternativa interessante soprattutto per la pausa pranzo dei lavoratori milanesi.

Il menu

Due punti ristoro – invia Plinio e via Cesare Correnti -dove il menu si concentrerà esclusivamente su piatti surgelati e riscaldati al momento. Da quanto fa sapere l’azienda, in seguito però saranno serviti anche i freschi.

A questo servizio si va ad aggiungere poi la possibilità di quello di asporto e delivery tramite apposite piattaforme.

Il target dei clienti

“Abbiamo studiato questa novità – commenta l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin – per raggiungere una clientela metropolitana che è perfettamente in target con le proposte di Bofrost, adottando una formula che ben si sposa con le esigenze di chi lavora o risiede nel centro cittadino. Persone alla ricerca di una pausa pranzo diversa, veloce ma allo stesso tempo sana e gustosa, così come di modalità di asporto e delivery più adatte alla vita di città e alle spese micro”.

(immagine di repertorio)