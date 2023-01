Boldi: "Con De Sica c'è stata gelosia"

Massimo Boldi ha ammesso che in passato ci sarebbe stata gelosia con Christian De Sica: "Si supera dandosi 4 calci nel sedere e in testa".

Intervistato da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio durante una recente puntata de “I Lunatici” su Rai Radio2, Massimo Boldi ha parlato della sua infanzia, giovinezza e del rapporto con il suo amico/collega Christian De Sica.

L’attore originario di Luino ha ricordato gli anni della giovinezza, quando con Christian recitò in Yuppies. I due si incontrarono di nuovo nel 1990 sul set di un film prodotto da De Laurentis. Massimo ha ammesso che in passato ci fu gelosia con il figlio di Vittorio De Sica, aggiungendo tuttavia che tutto si è risolto alla fine con qualche “calcio” alla testa e al fondoschiena.

Massimo Boldi su De Sica: “É un signore”

Boldi ha parlato di De Sica spendendo parole di stima e di amicizia: “Il primo approccio con De Sica andò benissimo. Lui faceva il cantante, io il batterista. Se c’è mai stata gelosia? Sì, sì! Come si supera? Dandosi quattro calci nel sedere a testa. De Sica è un signore, io sono Braccio Di Ferro, parlo parlo ma poi non faccio niente”

Da piccolo stava sempre insieme alle bambine

Boldi ha raccontato che quando era bambino non immaginava che sarebbe diventato un attore.

Ha dichiarato che gli piacevano molto le bambine e che da piccolo era in una classe mista: “Ero sempre insieme alle bambine. Poi quando ho iniziato a fare le feste con i ragazzi della scuola, gli altri limonavano e io mettevo su i dischi”. L’artista lombardo ha specificato che se non avesse intrapreso la carriera cinematografica, avrebbe fatto lo stesso lavoro di suo padre: “Le decorazioni per la pasticceria”.