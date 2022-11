Sanremo Giovani, cast al completo: ecco chi sono i cantanti della finalissima

Il cast di Sanremo Giovani è al completo: Amadeus ha svelato ufficialmente i nomi di tutti i cantanti che parteciperanno alla finalissima che si terrà il prossimo venerdì 16 dicembre, in prima serata su su Rai 1.

Nel pomeriggio di domenica 27 novembre, sul canale Twitter del Festival di Sanremo, è stato postato un video in cui Amadeus, il direttore artistico della kermesse musicale più famosa d’Italia, ha annunciato i cantanti che parteciperanno alla finalissima di Sanremo Giovani. “Il casto di Sanremo Giovani è al completo. Ci vediamo il 16 dicembre su Rai Uno”, si legge nel tweet.

Nel video, Amadeus fa il seguente annuncio:

Ciao a tutti da Amadeus. Ci siamo! Abbiamo il cast completo della finale di Sanremo Giovani. Ecco i nomi dei quattro cantanti provenienti da area Sanremo che si aggiungono naturalmente agli altri 8 cantanti già annunciati. I quattro artisti sono Colla Zio con Asfalto, Fiat 131 con Pupille; Noor con Tua Amelie e Romeo & Drill con Giorno di scuola. Complimenti ai ragazzi. Un grande in bocca al lupo. E adesso naturalmente questi ragazzi si aggiungono agli altri 8 finalisti che vi ricordo sono Gianmaria con La città che odi; Giuse The Lizia con Sincera; Maninni con Mille porte; Mida con Malditè; OLLY con L’anima balla; Sethu con Sottoterra; Shari con Sotto voce; e Will con Le cose più importanti. Chi di loro salirà sul palco dell’Ariston? Lo scopriremo insieme venerdì sera in prima serata su Rai 1. Venerdì 16 dicembre con la finalissima imperdibile di Sanremo Giovani.