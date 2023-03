Bologna, professore si suicida al cimitero: era indagato per una relazione co...

Un insegnante bolognese si è suicidato ieri davanti a un cimitero. L’uomo era indagato per una presunta relazione con una studentessa minorenne.

Bologna, professore si suicida al cimitero: era indagato per una relazione con una studentessa

Un professore bolognese si è suicidato davanti ad un cimitero di Bologna. L’uomo era indagato per una sospetta relazione con una studentessa minorenne e forse non ha retto la pressione. L’uomo aveva ricevuto una sospensione cautelare dall’insegnamento e subito dopo si è suicidato. Era indagato dalla procura di un’altra città per una presunta storia con una sua allieva minorenne, una storia basata su voci e segnalazioni. Gli inquirenti avevano avvertito la scuola in cui lavorava e il dirigente scolastico aveva disposto la sospensione cautelare del professore in attesa di conoscere l’esito delle indagini, notificando ieri mattina il provvedimento.

La presunta relazione con la studentessa

Il professore era indagato per una sospetta relazione con una studentessa minorenne. I due si sarebbero scambiati messaggi ambigui e non è noto se ci siano state anche molestie o rapporti sessuali. Non è ancora neanche certo se i comportamenti del docente, seppure discutibili, risultassero rilevanti a livello penale. Le voci sul suo conto erano sempre più insistenti e insostenibili e l’uomo ha deciso di compiere il gesto estremo. La notizia del suo suicidio ha sconvolto la comunità scolastica, mentre l’inchiesta sui rapporti con la studentessa va avanti.