La mattina del 3 maggio 2023, Alex Masera, 22 anni, ha perso la vita mentre si trovava a bordo del furgoncino della ditta del padre, fornitore e posatore di pavimenti, cadendo nel fiume Isarco, a Bolzano.

Alex Masera ha sfondato il parapetto sul fiume con il suo furgoncino

Alex Masera, di professione artigiano, stava guidando il mezzo, quando, mentre viaggiava verso il centro di Bolzano da viale Trento, all’imbocco di ponte Loreto, invece di seguire la curva a sinistra della strada, è andato dritto, sfondando il parapetto e finendo nelle acque dell’Isarco.

Il veicolo si è ribaltato a causa dell’impatto con il letto del fiume. I Vigili del fuoco hanno raggiunto il furgoncino a nuoto e riportato Masera a riva con un gommone, dove il medico d’urgenza ha constato il decesso del ragazzo, dopo aver tentato di rianimarlo.

Secondo l’autopsia, Alex Masera è morto per annegamento

L’autopsia eseguita sul corpo di Alex Masera ha rivelato che il ragazzo è morto per annegamento. Per ricostruire quanto accaduto, è stata avviata un’indagine e il Pm titolare del fascicolo, Igor Secco, ha richiesto che venga disposto l’incidente probatorio per verificare che il parapetto fosse in regola.

