La tragedia si è consumata quando una bombola di gas è esplosa all’interno di una casa di Ghilarza, in provincia di Oristano, provocando la morte di due anziani coniugi. L’incidente, avvenuto nella loro abitazione in via XVI Marzo, ha scosso profondamente la comunità locale.

Bombola di gas esplode in casa a Oristano: due morti

Come riportato da LinkOristano, un’esplosione all’interno di un’abitazione di Ghilarza ha strappato alla vita due anziani coniugi, Luciano Pinna, 80 anni, e la moglie Antonia, 73. La deflagrazione, probabilmente causata da una perdita della stufa a gas, si è verificata nella loro casa in via XVI Marzo, nei pressi della scuola materna e del campo sportivo. Sul posto sono intervenuti con urgenza i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso dell’Areus, insieme ai carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Secondo le prime ricostruzioni, Luciano era già morto all’arrivo dei soccorsi, mentre per Antonia ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’allarme sarebbe stato lanciato dal figlio maggiore, Adriano, noto nel territorio per la sua attività sportiva e per essere stato allenatore delle giovanili del Ghilarza Calcio.

Bombola di gas esplode in casa a Oristano: il cordoglio del sindaco per la morte dei coniugi Pinna

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Ghilarza. I coniugi Pinna, entrambi pensionati, erano conosciuti per la loro vita semplice e laboriosa: Luciano aveva lavorato per anni come muratore, mentre Antonia era casalinga. Lasciano due figli, Adriano e Andrea, che ora devono affrontare un dolore immenso. Il sindaco Stefano Licheri ha espresso cordoglio ricordando che “hanno vissuto insieme tutta la vita e insieme, purtroppo, si sono trovati a condividere questa tragica morte. Il nostro pensiero va ai loro figli e parenti, il dolore per questi avvenimenti rimane a chi resta dopo di noi”.

Le forze dell’ordine hanno aperto accertamenti per determinare con precisione le cause dell’esplosione e ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i vicini ricordano i coniugi come persone dedite alla famiglia e rispettate nella comunità.