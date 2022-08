Bonolis e Brignano non si parlano più: l’indiscrezione

Paolo Bonolis e Enrico Brignano non si parlano più? Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni anche riguardo a Flora Canto e Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis e Brignano: la presunta lite

La presunta lite tra le due sarebbe sfociata anche in un allontanamento dalle due moglie dei due vip, Flora Canto e Sonia Bruganelli, che un tempo erano amiche inseparabili. In queste ore è stata la stessa opinionista del GF Vip a confermare che “le cose cambiano” e, nelle scorse settimane, Flora Canto aveva commentato con sarcasmo un suo post riguardante il suo jet privato (tanto che in molti avevano pensato a un battibecco tra le due).

Per adesso nessuno dei quattro volti vip ha confermato pubblicamente le indiscrezioni riguardanti la loro presunte lite e in tanti tra i loro fan si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Nel frattempo Brignano e Flora Canto si godono la loro luna di miele, mentre sembra che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stiano vivendo un momento di crisi anche per quanto riguarda il loro matrimonio. Sulla questione emergereanno ulteriori particolari in futuro?