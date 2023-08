Bonus 350 euro, in cosa consiste la piattaforma SIISL e quali sono i requisiti

A partire dal primo settembre 2023 sarà attiva la piattaforma SIISL (Sistema informativa per l’inclusione sociale e lavorativa) e il suo ruolo sarà centrale nella creazione di percorsi personalizzati atti alla riqualificazione del beneficiario e alla ricerca di lavoro.

Questa misura – disciplinata dal dl n. 48 del 2023 – sarà in particolare destinata a chi riceverà l’Assegno di inclusione che da gennaio prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza e ancora a chi sarà beneficiario del sussidio di 350 euro che dovrebbe essere versato già da settembre. In consiste esattamente la piattaforma e come ci si iscrive?

Bonus 350 euro, come funziona la piattaforma SIISL

Il primo punto da tenere a mente è a questa piattaforma si dovranno iscriversi obbligatoriamente tutti coloro riceveranno il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) e l’Assegno di inclusione destinato a chi non è occupabile (da gennaio). Oltre a ciò, si dovrà sottoscrivere il patto di attivazione digitale al quale seguirà la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

I richiedenti – si legge dalla nota pubblicata dal ministero del Lavoro e delle Politche Sociali – una volta finalizzata la registrazione della registrazione sul portale e la sottoscrizione del patto, avranno la possibilità di accedere a “informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti dipolitica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato”.

Il ruolo dell’INPS

Anche l’INPS, attraverso un comunicato datato 18 agosto 2023, ha tenuto a dare alcune indicazioni. Il SIISL che è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è stato realizzato dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale “favorirà l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro”. Spetterà infine allo stesso ente “mettere a disposizione dei Centri per l’impiego e dei Comuni, per il tramite del SIISL, gli eventuali provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio”.