Bonus auto elettriche: come funziona in Italia

Bonus auto elettriche: come funziona in Italia

In Germania sta facendo discutere la decisione del governo di sospendere i bonus, ma non si tratta di un caso isolato, nel nostro Paese si attende

Il settore delle auto elettriche sta attraversando un periodo di rallentamento, secondo numerosi esperti, a causa di diverse incertezze e problemi. Tra le principali preoccupazioni vi sono i costi ancora elevati e la scarsa infrastruttura di ricarica.

Bonus auto elettriche: sospeso in molte nazioni

Inoltre, molti ritengono che il mercato sia eccessivamente dipendente dagli incentivi governativi, come dimostra la decisione controversa della Germania di sospendere i bonus per l’acquisto di auto elettriche a metà dicembre 2023.

La sospensione degli incentivi ha causato un crollo nelle vendite di auto a batterie, evidenziando la forte influenza delle politiche di incentivazione sul mercato. Un recente studio condotto da Efarher e riportato dal quotidiano Handelsblatt ha analizzato le politiche di sostegno alle auto elettriche in diversi Paesi impegnati nella transizione ecologica.

Non solo la Germania ha adottato questa misura: anche la Svizzera e la Svezia hanno eliminato gli incentivi nazionali per le auto elettriche. Tuttavia, esistono eccezioni, come la Francia, che offre un bonus ambientale per alcuni modelli selezionati, ma ha limitato le importazioni di auto elettriche cinesi.

Bonus auto elettriche: come funziona in Italia

Altri Paesi, come il Regno Unito, mantengono gli incentivi solo per le aziende, mentre la Spagna ha ancora incentivi in vigore fino a metà settembre 2024. I Paesi Bassi offrono sia bonus per l’acquisto sia agevolazioni fiscali, mentre in Cina sono state introdotte sovvenzioni all’acquisto, con criteri rigidi sull’origine dei materiali delle batterie.

Negli Stati Uniti, l’acquirente di un’auto elettrica può ottenere un credito d’imposta fino a $7.500, con alcune restrizioni sul reddito e sul prezzo dell’auto. In Italia, si attende l’avvio di un nuovo piano di incentivi per rilanciare il mercato, con sconti significativi per chi rottama un’auto euro 0 e acquista un’auto elettrica.

Nonostante le incertezze attuali, molti Paesi stanno cercando di promuovere la transizione verso veicoli più sostenibili, offrendo incentivi e sostegno finanziario. Tuttavia, è necessario affrontare le sfide attuali per garantire una crescita stabile e sostenibile del mercato delle auto elettriche nel lungo termine.