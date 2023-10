Bonus salute 2023, dagli occhiali ai tamponi: come richiederlo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove spese sanitarie detraibili. Queste comprendono mascherine, lenti, tamponi e varie prestazioni mediche. Scopri le novità nell’elenco completo delle detrazioni.

Il bonus vista e mascherine: chi può richiederli?

Il “bonus vista” offre un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali e lenti da vista. Questa agevolazione si applica alle spese sostenute dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, le famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro possono richiederlo. L’Agenzia delle Entrate classifica occhiali e lenti a contatto come protesi, coprendo i mezzi correttivi o ausiliari per difetti visivi. La detrazione si applica solo alla parte eccedente i 50 euro di contributo, la detrazione Irpef si applica a mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3 con marcatura CE. Le agevolazioni coprono anche le spese per tamponi Covid, inclusi quelli effettuati da laboratori pubblici o privati. I tamponi in farmacia sono detraibili anche se pagati in contanti grazie alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, i tamponi rapidi autodiagnostici non rientrano tra i dispositivi detraibili, a meno che il documento di spesa mostri la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.

Bonus fiscale e detrazioni: quali sono le spese previste?

Le spese detraibili includono una vasta gamma di dispositivi medici, oltre a quelli oculistici e legati al Covid, di seguito l’elenco:

Apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale);

Apparecchi di protesi oculistica e fonetica per facilitare l’udito dei sordi, comprese le batterie;

Arti artificiali, apparecchi di ortopedia, cinture mediche, scarpe ortopediche e tacchi ortopedici;

Apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, prescritti per la correzione o la cura di malattie o malformazioni fisiche;

Stampelle, bastoni, carrozzine;

Dispositivi per compensare deficienze o infermità, come stimolatori e protesi cardiache come i pacemaker.