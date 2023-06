Arriva dall'Inps la comunicazione della disponibilità del servizio online per la Carta risparmio spesa: la misura è destinata a nuclei familiari con un Isee non superiore a quindicimila euro

Per un’economia solidale. Arriva dall’Inps la comunicazione della disponibilità del servizio online per la Carta risparmio spesa. Prevista dalla legge di bilancio 2023, si tratta di una misura destinata a nuclei familiari in possesso di un Isee non superiore a quindicimila euro.

Quasi quattrocento euro per nucleo familiare

Secondo le stime, la carta sarà d’aiuto a circa un milione e quattrocentomila famiglie in difficoltà economica. Pensato come un contributo per dare respiro dall’inflazione legata ai prezzi dei beni alimentari, il bonus avrà un valore pari a 382,50 euro. È previsto un solo contributo economico per nucleo familiare e lo stesso sarà erogato attraverso la Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità, una card elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile.

Non è necessario presentare domanda

La carta è nominativa e sarà rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay a partire da luglio 2023. Non è necessario presentare alcuna domanda: i beneficiari sono individuati secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 18 aprile 2023. Comuni e Poste Italiane si occuperanno dei rapporti coi beneficiari del contributo: mercoledì 14 giugno è stato attivato il servizio online con le liste dei beneficiari della carta, che dovranno essere consolidate entro e non oltre quindici giorni a decorrere dal 12 giugno.