Borgofranco d’Ivrea, auto si scontra con un branco di cinghiali: 25enne vivo per miracolo

Un terribile incidente stradale si è consumato venerdì 2 settembre 2022 a Borgofranco d'Ivrea, un 25enne ha urtato con la sua auto un branco di cinghiali.

Nella mattinata di venerdì 2 settembre 2022, uno spaventoso incidente stradale si è consumato a Rio Trompei, più precisamente tra Borgofranco d’Ivrea e Settimo Vittone, qui un 25enne è vivo per miracolo dopo che l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro un branco di cinghiali.

Un giovane di 25 anni ha rischiato la vita ed è vivo per miracolo, dopo che la sua auto si è scontrata contro una famiglia di cinghiali, più precisamente composta da cinque animali, sulla SS26, tra Borgofranco d’Ivrea e Settimo Vittone.

L’auto del giovane è stata completamente distrutta dal violento impatto con i cinghiali, che sono sbucati improvvisamente dal prato situato a fianco della statale.

A dare notizia dell’incidente, è stato il sindaco di Borgofranco d’Ivrea, Fausto Francisca, che su Facebook, nella mattinata del 2 settembre 2022 ha scritto:

“Questa mattina, ore 5,30 sulla SS26, nei pressi di Rio Trompei, tra Borgofranco e Settimo Vittone, un giovane di Settimo Vittone ha rischiato la vita.

L.C. di 25 anni, alle prime luci dell’alba è rimasto pressoché incolume a seguito di un urto con una famiglia di cinghiali, cinque in tutto.

Gli incidenti causati da cinghiali, caprioli ed altri animali selvatici si stanno ripetendo lungo tutti i tratti stradali intorno Borgofranco e Daio Dora.

Nonostante le battute di caccia programmate, il ” fenomeno” cinghiali sta incrementando.

L.C. , infatti, non ha potuto evitare l’impatto, per l’ improvviso attraversamento della famiglia di cinghiali, sbucati da un prato in fregio alla statale, provocando il ribaltamento dell’auto e rischiando di essere investito da altre auto che percorrevano la carreggiata.

Sul posto sono accorsi carabinieri e croce rossa.

Per fortuna il giovane , salvo qualche rara escoriazione, non ha avuto ferite né traumi gravi.

Diversamente l’ auto: è distrutta.

Dopo l’intervento dei veterinari, le quattro carcasse sono state tolte e sepolte da incaricati del comune sotto controllo del vigile urbano.

All’incidente è sopravvissuto un quinto cinghialotto, che pur zoppicante ha fatto perdere le tracce e lo stanno cercando”.