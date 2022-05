Roma, incidente a causa di cinghiali in strada: due uomini feriti

Un incidente si è consumato giovedì 19 maggio 2022 a Roma, la causa innescante è stata la presenza in strada di un branco di cinghiali: due uomini feriti.

È ancora emergenza cinghiali lungo le strade romane, un incidente stradale si è consumato nella tarda serata di giovedì 19 maggio 2022, in zona Prati, a causa di un branco che circolava in strada: due uomini sono rimasti feriti.

Roma, incidente a causa di un branco di cinghiali: due uomini feriti e un animale morto

Erano da poco trascorse le ore 23:30 di giovedì 19 maggio 2022, quando in zona Prati, a Roma e più precisamente all’altezza di Via Pietro de Cristofaro, due uomini hanno avuto un incidente a causa di un branco di cinghiali che circolava liberamente su strada.

La dinamica dell’incidente e l’intervento dei soccorritori

I due uomini che nella tarda serata viaggiavano a bordo di uno scooter nei pressi di Via Pietro de Cristofaro non hanno potuto evitare un branco di cinghiali, che al momento del loro passaggio, transitava in zona.

Nello specifico l’impatto tra il mezzo e uno dei componenti del branco è stato inevitabile, l’animale è morto dopo essere stato travolto e ucciso, mentre i due passeggeri che si trovavano a bordo dello scooter sono rimasti feriti.

Tempestivo è stato sul luogo dell’incidente l’intervento dei soccorritori, che hanno disposto il trasferimento dei due uomini in ospedale con codice giallo.

Analisi sul cinghiale morto per accertare eventuale presenza di peste suina

La carcassa del cinghiale che è stato travolto e ucciso nella tarda serata di giovedì 19 maggio 2022, sarà sottoposta ad analisi per accertare l’eventuale presenza di peste suina.