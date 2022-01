Dodici cinghiali sono entrati al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, a Roma. Gli avvistamenti continuano quotidianamente nella Capitale.

Roma, 12 cinghiali entrano al pronto soccorso del Policlinico Gemelli

A Roma continuano gli avvistamenti dei cinghiali, in giro per la città ogni giorno.

L’ultimo è stato molto significativo, visto che ben 12 cinghiali sono riusciti ad entrare in una delle strutture più grandi e importanti di Roma. Alle prime luci dell’alba di ieri, lunedì 10 gennaio, una famigliola di cinghiali è entrata al pronto soccorso del Policlinico Gemelli, a Roma Nord. Gli operatori sanitari presenti hanno filmato gli animali che si aggiravano indisturbati.

Roma, 12 cinghiali entrano al pronto soccorso: un piano ” a costo vicino allo zero”

L’Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, ha proposto al sindaco Gualtieri di creare un piano “a costo vicino allo zero” che prevede la messa in sicurezza e la sterilizzazione dei cinghiali romani. Inoltre, è previto un piano nazionale di adozione degli animali. Secondo l’associazione sarebbe utile realizzare delle aree apposite ai confini della città dove ospitare i cinghiali sterilizzati e catturati. Un piano di adozione a distanza permetterebbe la gestione da parte delle strutture che li ospitano.

Roma, 12 cinghiali entrano al pronto soccorso: “Dovrebbe essere completata l’opera di pulizia”

“Certo, nel contempo dovrebbe essere completata l’opera di pulizia della città in modo da ridurre gli arrivi di nuovi animali attirati dalla spazzatura presente ancora in diverse zone di Roma” ha aggiunto l’Aidaa. “Esistono dei progetti pilota italiani ed europei a cui fare riferimento, certo la sterilizzazione e la liberazione allo stato brado sarebbe una soluzione incompleta, serve invece provvedere ad un progetto più dettagliato che preveda delle aree di accoglienza come noi prevediamo nel nostro” è stato dichiarato.