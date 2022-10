Lesioni ed estorsione con un'arma improvvisata ma potenzialmente letale e bottiglia rotta in faccia ai ragazzini a cui aveva chiesto 20 euro, fermato

Una bottiglia rotta messa in faccia ai ragazzini a cui aveva chiesto 20 euro e che gli avevano detto di no, fermato un uomo in Puglia. I fatti risalgono allo scorso maggio e le indagini sono sfociate in queste ore in una misura di cautela eseguita dai militari di Corato, un paese nella città metropolitana di Bari.

Bottiglia rotta in faccia ai ragazzini

I carabinieri hanno infatti intercettato un uomo che aveva avvicinato degli adolescenti per avere dei soldi e che al loro rifiuto mi aveva minacciati con una bottiglie rotta, una vera arma atta ad arrecare danni anche gravi. Ecco perché a distanza di qualche mese i carabinieri di Corato hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo nei confronti di un soggetto del luogo.

Lesioni e tentata estorsione armata

L’uomo è indagato per lesioni e tentata estorsione. I fatti risalgono al 28 maggio scorso: in quella circostanza delittuosa l’indagato, dopo essersi avvicinato ad un gruppetto di 6 ragazzi, “iniziava a chiedere insistentemente la somma di 20 euro”. La nota dell’Arma spiega che “al netto rifiuto dei giovani aggrediva uno di loro con una bottiglia di birra rotta, procurandogli dei tagli sulle braccia. L’uomo al momento si trova in carcere in attesa di sviluppi nelle indagini”.