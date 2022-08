Brad Pitt, gli indizi sul flirt con Emily Ratajkowski: i dettagli

Secondo i rumor in circolazione sarebbe nato qualcosa tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski.

Brad Pitt e Emily Ratajkowski

Da un paio di mesi a questa parte circolano rumor sempre più insistenti riguardanti l’addio di Emily Ratajkowski al marito, e padre di suo figlio Sylvester Apollo, Sebastian Bear McClard.

Sempre secondo i rumor, la top model 31enne avrebbe dato inizio a una liaison con il celebre divo Hollywoodiano Brad Pitt che, dopo la rottura da Angelina Jolie, sarebbe rimasto single per diverso tempo.

I due per adesso non hanno commentato il rumor su di loro, ma in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più sulla questione e sui social c’è anche chi è pronto a scommettere che i due siano stati avvistati insieme nelle stesse località esclusive durante le loro vacanze estive.

La causa con Angelina

Brad Pitt sta vivendo da anni una difficile battaglia legale con la sua ex moglie per la custodia dei figli e, di recente, Angelina Jolie l’ha accusato di averla picchiata. L’attore ha negato tutte le accuse, ma è evidente che la battaglia tra i due non sia in procinto di placarsi. Pitt ha anche confessato che il suo matrimonio con Angelina sarebbe finito a causa della sua dipendenza da alcol e, per alcuni anni, avrebbe preso parte agli alcolisti anonimi per guarire dalle sue dipendenze.