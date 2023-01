Brasile, bloccati i conti bancari dell'ex presidente Bolsonaro

In Brasile è stato disposto il blocco per i conti bancari dell'ex presidente Jair Bolsonaro: la decisione del vice procuratore della Corte dei conti

Il vice procuratore generale della Corte dei conti brasiliana ha preso la decisione di bloccare tutti i conti bancari dell’ex presidente del Paese, Jair Bolsonaro.

La decisione è definitiva ed è stata raccontata in prima istanza da ‘Cnn Brasil‘.

Brasile, bloccati i conti bancari di Jair Bolsonaro

L’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è sospettato di aver sobillato parte della popolazione alla rivolta contro il suo successore Lula, presidente che lo aveva sconfitto alle elezioni di fine 2022. Per questo motivo Lucas Rocha Furtado, il vice procuratore generale della Corte dei conti brasiliana, ha mandato l’ordine di bloccare tutti i conti bancari a lui intestati.

Le altre persone coinvolte

Ma Bolsonaro non è il solo a cui la Corte dei conti ha deciso di bloccare il conto bancario. Insieme a quelli dell’ex presidente del Brasile, infatti, sono stati congelati anche i conti del governatore del Distretto Federale, Ibaneis Rocha, quello dell’ex responsabile per la Pubblica sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, e, infine, quelli di tutti i finanziatori degli atti di vandalismo avvenuti domenica nel Paese, per quella che è già stata rinominata la Capitol Hill carioca.