Brenda Asnicar, l’amatissima attrice argentina nota per il ruolo in Patito Feo e Il Mondo di Patty, ha sempre avuto un legame speciale con l’Italia. Tra viaggi frequenti e progetti professionali, il Paese ha rappresentato per lei non solo una tappa importante della carriera, ma anche uno spazio di nuove scoperte personali.

Recentemente, però, il suo legame con il Paese si è arricchito di una dimensione inaspettata: l’incontro con un giovane italiano che ha conquistato il suo cuore ed è diventato il suo fidanzato.

Brenda Asnicar e il matrimonio segreto in Croazia

Nel 2017, Brenda Asnicar ha sorpreso tutti con un matrimonio segreto celebrato su un’isola della Croazia. La cerimonia, intima e lontana dai riflettori, ha visto l’attrice argentina unire la sua vita a Alejandro De Angulo, un ingegnere colombiano conosciuto tramite un’amica comune. Nonostante la discrezione con cui hanno vissuto la loro relazione, nel 2019 la coppia ha annunciato la separazione.

Brenda Asnicar ha un fidanzato italiano? Ecco chi è Gianmarco

Mentre guardava le foto su Instagram, Brenda Asnicar si è imbattuta in uno scatto di un giovane italiano, provando subito un colpo di fulmine. I due hanno iniziato a scambiarsi messaggi e, a quanto pare, l’interesse è stato reciproco. Durante il podcast Habia Que Decirlo, l’attrice ha raccontato che organizzare l’incontro non è stato semplice: il ragazzo voleva raggiungerla subito in Argentina, ma le spese erano troppo elevate. Per fortuna, il destino ha fatto sì che il regista italiano Pier Glionna invitasse lei a partecipare al suo progetto Overacting, in questo modo Brenda ha finalmente potuto incontrarlo di persona.

“Lui si chiama Gianmarco ed è molto carino e educato. Poi ragazzi, si è fatto cinque ore di treno per me e questo è un bel punto a favore. Poi l’ho anche visto fare freestyle e ho pensato ‘io lo adoro’. Conoscerlo è stato meraviglioso, mi ha anche regalato un braccialetto che indosso adesso. Lui abita a Parma, che sono circa cinque ore da Roma“.

L’attrice ha poi rivelato che il giovane è un rapper di 27 anni e che la loro storia è iniziata in maniera intensa. Con un sorriso, ha ringraziato l’algoritmo di Instagram, definendolo il “Cupido” che li ha fatti incontrare.

“Lui ha un grosso talento, mi piacerebbe fare una canzone con lui per Sanremo. Ci piacerebbe fare una canzone come Monster di Rihanna e Eminem”.

Il ragazzo legato a Brenda Asnicar si chiama Gianmarco Borettini ed è originario di Casalmaggiore, dove è nato nel 1998. Dopo aver completato gli studi in Ragioneria e conseguito la laurea in Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative all’Università di Parma, oggi si dedica con passione alla musica, concentrandosi sul rap. Sui social e sulle piattaforme di streaming è noto con lo pseudonimo artistico Glauco One.