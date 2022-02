Brian Austin Green di nuovo padre dopo l’addio a Meghan Fox

Brian Austin Green sarà padre per la quinta volta: la fidanzata Sharna Burgess è incinta.

Brian Austin Green sarà padre per la quinta volta: la fidanzata Sharna Burgess ha annunciato di aspettare un bebè, in arrivo per l’inizio di luglio.

Brian Austin Green papà per la quinta volta

Dopo il primo figlio Kassius e gli altri tre figli avuti insieme all’ex moglie, Megan Fox, Brian Austin Green sta per diventare padre per la quinta volta.

La fidanzata dell’attore, Sharna Burgess – da lui incontrata nel 2020 a Dancing With the Stars – ha annunciato via social di aspettare un bebè, in arrivo entro il 4 luglio.

“E all’improvviso il mio mondo non sarà più lo stesso. Per sempre più grande, per sempre più allargato e più profondo. Per sempre abbondante e incondizionato. Il piccolino dovrebbe nascere intorno al 4 luglio 2022. Brian, amo la nostra famiglia.

Amo che stia crescendo e amo te. Quanto siamo fortunati”, ha scritto lei, mostrando il suo pancino con sopra le mani dei figli già avuti da Green durante le sue precedenti relazioni.

L’addio a Megan Fox

Poco più di un anno fa l’attore era affranto per la fine del suo matrimonio con Megan Fox, che l’aveva lasciato per legarsi al giovanissimo rapper Machine Gun Kelly. Oggi sembra che Brian Austin Green abbia finalmente ritrovato la felicità e sui social lui stesso ha ringraziato i tanti che gli hanno fatto le congratulazioni per l’imminente arrivo del suo quinto bebè.

“Vogliamo ringraziarvi per gli splendidi auguri ricevuti (…) Non vedo l’ora di vederti tenere in braccio il tuo/nostro bimbo, Sharna”, ha scritto l’attore via social.