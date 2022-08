Palesemente più sollevato ed evidentemente fiero del lavoro svolto da tutti Flavio Briatore annuncia la riapertura del Twiga a tempo di record

Neanche 30 ore dopo la terribile tempesta che si era abbattuta sulla zona e che lo aveva ridotto quasi “in macerie” Flavio Briatore annuncia la riapertura del Twiga a tempo di record. L’imprenditore ha voluto anche ringraziare sui social il personale del locale per il lavoro solerte svolto nelle more di una situazione emergenziale che difficilmente sarebbe stata risulta se lo staff di Briatore non fosse stato di prim’ordine e disposto a lavorare sodo.

Briatore annuncia la riapertura del Twiga

Ad ogni modo la storia Instagram con cui un palesemente più sollevato Flavio Briatore annuncia la riapertura del locale che ha in quota gestione anche Daniela Santanchè dà la cifra del bel lavoro svolto. Nel post Briatore annuncia: “Stasera tutti al @twiga! Grazie al lavoro di tutto lo staff, pronti ad accogliervi di nuovo”. Una macchina organizzativa che ha saputo fronteggiare le avversità di un maltempo furioso.

Lo sfogo social dopo il disastro in Toscana

Maltempo che in Toscana, nella zona dove il Twiga insiste, non aveva fatto sconti e che purtroppo aveva fatto danni e dolore non solo in Versilia, ma in tutta la Regione dove il governatore Giani ha dichiarato lo stato di emergenza semestrale. Nelle ore successive al disastro Briatore si era anche sfogato: “In tanti hanno festeggiato. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone. Io non riesco a capire in che Paese di sfigati e di rancorosi viviamo”.