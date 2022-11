Briatore e Giaele De Donà: "Altro che un solo weekend..."

Secondo il settimanale Chi Giaele De Donà e Flavio Briatore si sarebbero incontrati in diverse occasioni e forse, tra i due, ci sarebbe stato qualcosa.

Briatore e Giaele: gli incontri

Flavio Briatore ha negato di aver mai conosciuto Giaele De Donà o di averla invitata a qualche serata nonostante esistano diverse foto che provino di un incontro avvenuto tra i due. Il settimanale Chi ha anche lanciato nuovi scoop sull’imprenditore e l’attuale volto del GF Vip che, a quanto pare, si sarebbero incontrati in diverse occasioni.

“Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo.

Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”, si legge sul settimanale. Al momento sulla questione non sono emerse ulteriori conferme e i due diretti interessati non hanno confermato né smentito le indiscrezioni attorno alla vicenda.

Nella casa del GF Vip Giaele De Donà si è avvicinata pericolosamente a Antonino Spinalbese e la vicenda ha sollevato numerose polemiche anche pe via del suo matrimonio con Bradford Beck.

I due hanno svelato di trascorrere insieme solamente 6 mesi l’anno e di aver deciso per questo di vivere il loro matrimonio come una “relazione aperta”. In tanti si chiedono se l’unione tra i due sia destinata a durare.