Briatore e gli incontri segreti con Barbara D'Urso: "Ecco tutta la verità"

Flavio Briatore ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni riguardanti il suo presunto flirt con la conduttrice Barbara D’Urso.

Flavio Briatore: il flirt con la D’Urso

Flavio Briatore e Barbara D’Urso sono stati più volte avvistati insieme nell’ultimo periodo e addirittura si è sparsa la voce che i due, dopo una cena in hotel, avessero trascorso la notte insieme. Sulla questione non sono emerse conferme e entrambi hanno preferito finora mantenere il più totale silenzio sulla vicenda. In queste ore Briatore, interrogato dai giornalisti in merito al suo presunto flirt con la conduttrice, ha smentito con fermezza la questione: “Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”, ha dichiarato.

Una risposta simile era stata data anche dalla conduttrice, che di recente ha confessato come l’unico amore della sua vita restino per lei i suoi figli. Al momento non è dato sapere quindi perché lei e Briatore si siano incontrati più volte e se i due si conoscessero già da prima.

Un anno fa la conduttrice sembrava impegnata in una liaison con l’imprenditore Francesco Zangrillo, ma la love story tra i due sarebbe durata meno di un batter di ciglia.

Lo stesso vale per Briatore che, dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci, avrebbe avuto solo alcune fugaci liaison e mai nessuna veramente importante.