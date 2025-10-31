Flavio Briatore difende Jannik Sinner e parla dell'invidia per chi ha successo

Il tennista altoatesino è stato criticato dopo la scelta di non partecipare alla Coppa Davis: Briatore però sta dalla sua parte.

Jannik Sinner ha trovato un alleato in Flavio Briatore, che lo ha difeso a spada tratta parlando dell’invidia che si prova per chi ha successo.

Briatore parla di Sinner e dell’invidia per chi ha successo

A margine dell’inaugurazione ufficiale del suo ristorante Crazy Pizza a Torino, Flavio Briatore ha difeso Jannik Sinner, il quale è stato travolto dalle polemiche dopo la decisione di non partecipare alla prossima Coppa Davis: “Jannik è un campione straordinario ma invece di sostenerlo si fa sempre di tutto per trovare un difetto, qualcosa che non funziona.

E perché vai qui, e perché vai lì, perché vivi a Montecarlo, è sempre così, l’Italia ti perdona tutto meno il successo.” Il manager piemontese ha anche aggiunto che ciò accade a chiunque abbia successo, “per essere ben voluto in Italia devi essere un miserabile.”

Briatore parla di Sinner: “Ora che c’è lui sono tutti tennisti”

Flavio Briatore, a Torino, ha difeso a spada tratta Jannik Sinner, parlando anche del fatto che in Italia si è sempre pronti a salire sul carro del vincitore, con la “capacità” di svegliarsi “esperti allenatori” di quello sport piuttosto che dell’altro: “adesso che c’è Jannik Sinner siamo tutti tennisti, quando c’era Tomba eravamo tutti sciatori, quando c’era Luna Rossa eravamo tutti velisti anche se non avevamo mai visto una barca.”