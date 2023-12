Flavio Briatore si è reso protagonista di un momento social all’insegna dell’ironia. L’imprenditore si è mostrato mentre pulisce il pavimento insieme ai dipendenti. I commenti del popolo del web sono esilaranti.

Flavio Briatore pulisce il pavimento con i dipendenti

Via social, Flavio Briatore ha condiviso un video particolare. L’imprenditore si trova in Kenya, per seguire da vicino il suo lussuoso Billionaire Resort, che da poco ha riaperto i battenti per la nuova stagione. Per l’occasione, ha voluto dimostrare ai dipendenti come si pulisce il pavimento, nello specifico un tappeto.

Il video di Briatore che pulisce è virale

Nel video che è diventato virale in un lampo si vede Briatore inginocchiato a terra con due dipendenti mentre pulisce il pavimento. Flavio spiega ai lavoratori che per far tornare il tappeto perfetto ci vuole “olio di gomito” e li invita a strofinare con spazzola e solvente fino alla riuscita del lavoro.

Neanche a dirlo, il video di Briatore che pulisce il pavimento con i dipendenti ha attirato l’attenzione dei fan. Alcuni commenti sono esilaranti, mentre altri al vetriolo. Si legge: “Comunque più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni“, oppure “Gli unici secondi in cui hai lavorato“, o ancora “Non c’è bisogno di fare il finto umile“.