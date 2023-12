Flavio Briatore, intervenuto durante “Zona Bianca“, ha parlato del caso del gioielliere che è stato condannato per l’omicidio di due rapinatori e il tentato omicidio del terzo.

L’imprenditore ha dichiarato che anche lui avrebbe sparato e ha sottolineato che, quando uno si trova una pistola in testa non ha né tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o vera.

“Anch’io avrei sparato”

“Anch’io al suo posto avrei sparato, al cento per cento“, ha dichiarato Flavio Briatore ai microfoni dell’inviata di “Zona Bianca”. “È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito. Quando uno si trova una pistola in testa non ha né il tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o meno. Capisco la rabbia dei commercianti. Subire un furto, anche in casa, è devastante“.

Il caso del gioielliere

Mario Roggero, il gioielliere cuneese che il 28 aprile 2021 reagì ad un tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour uccidendo due rapinatori e ferendone il terzo, è stato condannato in primo grado a 17 anni di carcere. Per lui l’accusa aveva chiesto 14 anni, mentre la difesa del gioielliere aveva invocato l’assoluzione.

