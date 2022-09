Briatore salva 100 migranti con il suo yatch: “Nemmeno gli animali”

Flavio Briatore salva 100 migranti con il suo yatch: l'imprenditore è sconvolto dal dramma che ha vissuto.

Flavio Briatore ha raccontato di aver salvato 100 migranti con il suo yatch. L’imprenditore era in mare con la sua barca, quando ha ricevuto una richiesta d’aiuto. Non avrebbe mai immaginato di trovare tante persone ammassate come “animali”.

Intervistato da Verità e affari, Flavio Briatore ha raccontato di aver vissuto un’esperienza che non dimenticherà mai. Era in mare aperto con il suo yatch, quando ha ricevuto una richiesta d’aiuto da parte della Capitaneria di porto. L’imprenditore non immaginava di trovarsi davanti agli occhi circa 100 migranti. Ha dichiarato:

“L’altra notte abbiamo ricevuto una richiesta dalla Capitaneria di Crotone. Ci hanno pregato, dandoci le coordinate, d’andare a controllare una barca, che pensavano essere uno yacht, che chiedeva aiuto ed era a sette-otto miglia da noi. A quel punto abbiamo deviato e siamo andati sul posto trovando una piccola barca a vela, circa sedici metri, piena di gente, almeno un centinaio di persone. Nemmeno gli animali dell’Ottocento erano trattati così”.

Il racconto di Briatore

Flavio ha proseguito:

“Li hanno portati con dei gommoni, li hanno messi sulla barca a vela, hanno inserito il pilota automatico bloccandolo, data una radio in mano in modo da poter chiamare i soccorsi e li hanno abbandonati. La gente urlava disperata, c’erano bambini, e noi cercavamo di calmarli dicendo che la motovedetta stava arrivando”.

Briatore ha raccontato che la barca a vela è stata abbandonata in acque italiane e che i migranti sono stati dotati di una radio per chiamare i soccorsi.

Ovviamente, degli scafisti non c’era alcuna traccia.

L’appello dell’imprenditore

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha concluso:

“Questi maledetti scafisti bisogna bloccarli alla fonte, non puoi lasciarli partire, è un continuo massacro in quelle condizioni. Non lo auguro a nessuno di fare un viaggio del genere. Si deve pensare a un vero blocco navale, un blocco a casa loro prima che arrivino in acque territoriali italiane”.

I politici italiani accoglieranno l’appello di Briatore? Possibile, visto che siamo in piena campagna elettorale.