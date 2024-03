Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 15 di oggi pomeriggio, sulla strada provinciale Brindisi-San Vito dei Normanni.

Brindisi, frontale tra due auto

Le due auto coinvolte sono una Toyota Yaris, guidata da una donna di 50 anni, ed una Opel Corsa, con a bordo la seconda vittima di 66 anni. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi per le due donne, Pasqualina Prezioso e Maria Epifani, non c’è stato nulla da fare.

Due morti e un ferito

Al loro arrivo gli operati del 118 hanno subito capito che la situazione era critica. Dai primi accertamenti sembra che la 50enne sia morta sul colpo, mentre la 66enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Preoccupanti anche le condizioni del marito di quest’ultima, un 76enne che si trovava alla guida dell’Opel. L’uomo è stato ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi

La dinamica del sinistro

La Polizia Locale dovrà eseguire i rilievi del caso per cercare di far luce sull’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, determinanti per mettere in sicurezza l’area. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza. Lo scontro, infatti, è avvenuto all’ingresso della base logistica dell’Onu a Brindisi.