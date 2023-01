Britney Spears al ristorante con il marito: è caos, ma nulla è come sembra

Qualche giorno fa, TMZ ha pubblicato un video in cui si vede Britney Spears al ristorante in compagnia del marito.

Secondo il magazine, la cantante ha avuto comportamenti anomali, tanto che “parlava da sola“. La pop star ha deciso di rompere il silenzio, raccontando ciò che è realmente accaduto.

“Lei ha avuto dei comportamenti preoccupanti, urlava, parlava da sola e ha gridato contro Sam, che è scappato fuori dal locale“, ha dichiarato TMZ in merito al filmato che riprende Britney Spears in un ristorante di Los Angeles.

Il video, neanche a dirlo, ha dato il via ad una serie di congetture sulla sanità mentale della pop star. Poco dopo la pubblicazione, il marito Sam Asghari ha dichiarato via social: “Non credete a tutto ciò che leggete online gente“.

A distanza di qualche ora dalla pubblicazione della notizia di TMZ, anche Britney Spears ha rotto il silenzio. La pop star ha dichiarato:

“Qualcuno ha detto che ho avuto comportamenti maniaci in un ristorante. Gesù, ero molto lusingata che il cameriere mi avesse portato dello champagne per aggiungerlo alla mia Red Bull. Sono sicura di aver causato un miliardo di risate mentre mi guardavate mentre sembravo Shrek in un ristorante. Anche il mio migliore amico non vedeva l’ora di inviarmi il video. So che le notizie sono tutte concentrate sul fatto che fossi un po’ ubriaca in un ristorante. Ed è come se guardassero ogni mia mossa! Sono così lusingata che parlino di me come una pazza, poi hanno anche il coraggio di parlare di tutte le cose negative che sono successe nel mio passato!”.