Brooke di Beautiful ha avuto un incidente a cavallo: “Ho tre ossa rotte”

Brooke di Beautiful ha avuto un incidente a cavallo: per sei settimane dovrà assentarsi dal set.

Brutto incidente a cavallo per l’attrice che veste i panni di Brooke Logan nella soap opera americana Beautiful. Katherine Kelly Lang è già stata operata e dovrà prendersi una pausa di almeno sei settimane dal set.

Brooke di Beautiful: brutto incidente a cavallo

Da anni e anni personaggio molto amato di Beautiful, Katherine Kelly Lang, che veste i panni dell’affascinante Brooke Logan, ha avuto un incidente a cavallo. A raccontarlo è stata lei stessa, tramite il suo profilo Instagram. La donna si stava gustando una bella passeggiata a cavallo, in compagnia di alcuni amici, quando ha avvertito la necessità di fare quattro passi a piedi. E’ scesa dall’animale e, tempo qualche minuto, è caduta.

L’interprete di Brooke ha raccontato:

“Ho iniziato un bellissimo giro con gli amici. Il nostro piano era fare 40 miglia per allenarci alla corsa delle 50 miglia prevista a giugno. A circa 16 miglia sono scesa per camminare lungo un sentiero ripido e molto roccioso così da far riposare il mio cavallo. Sono inciampata su una roccia”.

Il racconto di Brooke di Beautiful

Brooke di Beautiful è inciampata su una roccia ed è caduta. Pertanto, l’incidente non è avvenuto a cavallo. Katherine Kelly Lang ha proseguito:

“Il piede e la caviglia si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo. L’ambulanza mi ha portato in ospedale e le radiografie hanno mostrato tre ossa rotte nella caviglia. Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella caviglia”.

Appena gli amici che erano con lei si sono resi conto dell’incidente, hanno allertato i soccorsi e l’attrice è stata portata in ospedale.

Pausa dal set di Beautiful per almeno 6 settimane

In nosocomoio, l’attrice è stata operata al piede e alla caviglia. Al momento, non può camminare e dovrà rimanere a riposo per almeno 6 settimane. Questo significa che il set di Beautiful dovrà fare a meno di lei.

Katherine Kelly Lang, però, non si abbatte. Ha concluso: